СЕГОДНЯ 17:17 2019-10-23T17:17:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске запускают автобус в Германию. Первый автобус выйдет в рейс 24 октября с 19.50 с автовокзала. Пассажирский транспорт привезет туристов в Карлсруе за 35 часов.

Сотрудники Смоленского автовокзала сообщают, что автобус пройдет по маршруту: Берлин, Магдебур, Брауншвайг, Ганновер, Бильфельд-Бракве, Дортмунд, Эссен, Дюсельдорф, Кельн, Монтабаур, Франкфуртам Майн, Манхайм.

Узнать даты отправления можно по телефону: (4812)27-09-52. Стоимость билета 7200 руб., детский 4320 руб.

Ранее стало известно, что 60-летний юбилей полета в космос Юрия Гагарина отметят с размахом в Смоленской области. Правительство России поддержало ряд инициатив. Теперь, по словам губернатора Алексея Островского, перед администрацией региона стоит задача «проработать детальный план мероприятий по подготовке к юбилейным торжествам, определить источники их финансирования».

ИСТОЧНИК KP.RU