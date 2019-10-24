СЕГОДНЯ 06:28 2019-10-24T06:28:10+03:00

Находка с записью «Кабогралло» первое время будет установлена у грота рядом с «горбатым мостом».

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Найденный в Смоленске таинственный камень вернут на место, где он изначально находился – оно стало известно благодаря архивным документам, рассказал директор ЦПКиО Дмитрий Самохвалов. Правда, первое время находка побудет у грота рядом с «горбатым мостом».

Напомним, неделю назад в ЦМПКиО был найден уникальный камень с редкой надписью. По одной из версий, ее сделали дети губернатора Александра Лопатина. И читается она так: «КА[сьян] БО[рис] ГР[игорий] АЛ[ексей] ЛО[патины]». Высечены буквы были над входом в подземелье на Массовом поле.

По другой версии, надпись мог выбить узник каземата, имевший такое имя.

Больше легенд о Смоленске можно узнать в материале «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU