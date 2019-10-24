2019-10-24T08:00:14+03:00
Происшествия

Появилось видео последствий страшного ДТП с погибшим под Смоленском

На трассе столкнулись грузовик и легковушка
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: скриншот видео ВКонтакте.ФОТО: скриншот видео ВКонтакте.
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В интернете появилось видео последствий страшного ДТП с погибшим под Смоленском. Авария произошла 23 октября на трассе Смоленск-Брянск у деревни Кощино.

- Со стороны Рославля серьёзное ДТП. 2 машины сильно разбиты. Работают сотрудники МЧС, - написали очевидцы в соцсетях.

По данным пресс-службы регионального МЧС, дорогу не поделили «МАЗ» и Volvo. На ликвидацию аварии выезжало несколько подразделений пожарных.

На кадрах видно, что легковушка после удара получила сильные повреждения. Обстоятельства случившегося пока не сообщаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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