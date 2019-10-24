2019-10-24T08:09:01+03:00
Общество

Стали известны первые итоги опроса о переносе Дня города Смоленска

Большинство голосов отдано за изменение даты празднования
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Стали известны первые итоги опроса о переносе Дня города Смоленска.Стали известны первые итоги опроса о переносе Дня города Смоленска.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Стали известны первые итоги опроса о переносе Дня города Смоленска. Большинство голосов отдано за изменение даты празднования. В пресс-службе городской администрации говорят, что делать первые выводы пока рано.

- В соцсетях голосование окончено. Отдать свой голос в настоящее время можно на сайте администрации, - сообщили в пресс-службе.

Стоит отметить, что большинство смолян воздержались от голосования. В опросе приняли участие всего около 500 человек.

Напомним, инициативу по переносу празднования Дня города на другое время впервые прозвучала от смолян в соцсетях. Причина – неблагоприятные погодные условия, которые в полной мере мешают насладиться праздником.

ИСТОЧНИК KP.RU

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