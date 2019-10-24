Несколько новых ларьков и гаражей снесут в Смоленске
Незаконные объекты обнаружены на ряде улиц столицы региона
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске снесут новые ларьки и гаражи. Незаконные объекты обнаружены на улице Автозаводской между домами № 21 и № 21а и Фрунзе, в районе дома 66 (торговые павильоны), Тухачевского, в районе жилого дома № 9 (три металлических гаража), на Королевке, в районе жилых домов № 9 и № 9а (деревянное строение рядом с автостоянкой). Владельцев строений просят оперативно демонтировать строения.
Ранее сообщалось, что в столице региона снесут более 400 незаконных рекламных конструкций. Из них 232 объекта – большеформатные площадью 12 кв метров.
ИСТОЧНИК KP.RU