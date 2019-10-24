Несколько новых ларьков и гаражей снесут в Смоленске

СЕГОДНЯ 09:37 2019-10-24T10:53:05+03:00

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В Смоленске снесут новые ларьки и гаражи. Незаконные объекты обнаружены на улице Автозаводской между домами № 21 и № 21а и Фрунзе, в районе дома 66 (торговые павильоны), Тухачевского, в районе жилого дома № 9 (три металлических гаража), на Королевке, в районе жилых домов № 9 и № 9а (деревянное строение рядом с автостоянкой). Владельцев строений просят оперативно демонтировать строения.

Ранее сообщалось, что в столице региона снесут более 400 незаконных рекламных конструкций. Из них 232 объекта – большеформатные площадью 12 кв метров.

ИСТОЧНИК KP.RU