СЕГОДНЯ 11:12 2019-10-24T11:20:52+03:00

В одном из домов Вязьмы затянулись работы по ремонту и замене систем отопления

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УК обвиняют в срыве отопительного сезона в Смоленской области, сообщила официальный представитель регионального СКР Наталья Зуева. Причиной стали затянувшиеся работы по ремонту и замене систем отопления в доме №35 по ул. Кронштадская города Вязьмы. Из-за этого на начало отопительного сезона – 25 сентября – в дом не смогли подать коммунальный ресурс.

- Температура в жилых помещениях не соответствовала нормам и права граждан, в том числе детей, проживающих в доме были грубо нарушены, - сообщили в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело.

О том, что не все дома в регионе подключены к теплу, стало известно в середине октября. Завоздушенные батареи, капремонт жилого фонда, переход на индивидуальное отопление стали причиной холода в квартирах.

ИСТОЧНИК KP.RU