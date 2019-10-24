2019-10-24T11:20:52+03:00
Общество

УК обвиняют в срыве отопительного сезона в Смоленской области

В одном из домов Вязьмы затянулись работы по ремонту и замене систем отопления
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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УК обвиняют в срыве отопительного сезона в Смоленской области, сообщила официальный представитель регионального СКР Наталья Зуева. Причиной стали затянувшиеся работы по ремонту и замене систем отопления в доме №35 по ул. Кронштадская города Вязьмы. Из-за этого на начало отопительного сезона – 25 сентября – в дом не смогли подать коммунальный ресурс.

- Температура в жилых помещениях не соответствовала нормам и права граждан, в том числе детей, проживающих в доме были грубо нарушены, - сообщили в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело.

О том, что не все дома в регионе подключены к теплу, стало известно в середине октября. Завоздушенные батареи, капремонт жилого фонда, переход на индивидуальное отопление стали причиной холода в квартирах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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