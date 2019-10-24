2019-10-24T12:10:56+03:00
Спорт

В Смоленске пройдет турнир по дзюдо памяти Михаила Егорова

За звание чемпионов поборются юноши и девушки 2004 – 2006 годов рождения
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: smolensk.er.ru.ФОТО: smolensk.er.ru.
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26 октября в ДС «Юбилейный» пройдет турнир по дзюдо памяти Героя Советского Союза Михаила Егорова. За звание чемпионов поборются юноши и девушки 2004 – 2006 годов рождения.

Соревнования проводятся при поддержке Смоленского регионального отделения партии «Единая Россия» в рамках проекта «Детский спорт».

Отметим, турнир проходит ежегодно с 1983 года. Начало поединков в 11.00. 0+

Ранее в столице региона проходили соревнования по робототехнике. Свои навыки показали более 280 ребят в возрасте от 5 до 16 лет. В рамках турнира прошли битвы и гонки роботов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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