Новые деревья появляются на проспекте Гагарина в Смоленске
Новые деревья появляются на проспекте Гагарина в Смоленске, сообщает пресс-служба городской администрации.
Уже высажено 16 лип, 104 барбариса и 38 японской спиреи. В администрации сообщили, что на этом озеленение не закончено. Еще около 10 деревьев появятся, когда подрядная организация подготовит грунт на других участках улицы.
Ранее сообщалось, что осенью в столице региона пройдет масштабная акция по высадке деревьев. До конца года в городе появятся 6000 кустарников и 550 деревьев. Недавно новые деревья посадили на улице 25 Сентября. Липы украсили существующие насаждения, расположенные вдоль проезжей части.
ИСТОЧНИК KP.RU