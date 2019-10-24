2019-10-24T13:20:50+03:00
Общество

Новые деревья появляются на проспекте Гагарина в Смоленске

«Зеленстрой» приступил к озеленению улицы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: администорация Смоленска.ФОТО: администорация Смоленска.
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Новые деревья появляются на проспекте Гагарина в Смоленске, сообщает пресс-служба городской администрации.

Уже высажено 16 лип, 104 барбариса и 38 японской спиреи. В администрации сообщили, что на этом озеленение не закончено. Еще около 10 деревьев появятся, когда подрядная организация подготовит грунт на других участках улицы.

Ранее сообщалось, что осенью в столице региона пройдет масштабная акция по высадке деревьев. До конца года в городе появятся 6000 кустарников и 550 деревьев. Недавно новые деревья посадили на улице 25 Сентября. Липы украсили существующие насаждения, расположенные вдоль проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU

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