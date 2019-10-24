СЕГОДНЯ 16:16 2019-10-24T16:16:00+03:00

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Бочку пива украли в Смоленске. Инцидент произошел накануне в Промышленном районе города.

По словам полицейских, в павильоне, где продают пиво на разлив, отдыхала шумная компания. Один из молодых людей подошел к стойке, взял бочку с пивом и вышел из помещения. Продавец пыталась его остановить, крича вслед, но на мужчину ее слова не подействовали.

Прибывшие на место преступления стражи порядка установили личности отдыхавших. По месту жительства одного из них была обнаружена эта кега. Задержанному 27-летнему смолянину грозит за грабеж до 4 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU