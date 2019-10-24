2019-10-24T17:41:31+03:00
Общество

28 октября в Смоленске завоют сирены

Жителей столицы региона просят прослушать сообщение
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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28 октября в Смоленске завоют сирены.28 октября в Смоленске завоют сирены.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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28 октября в Смоленске завоют сирены, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. В столице региона проверят системы оповещения. Услышав сигнал на улице или дома – по телевизору или радио, горожан просят обратить внимание на сообщение.

– При этом волноваться не стоит, сотрудники МЧС проверят каналы связи. В случае ЧС именно по ним будут связываться с жителями города и передать инструкции к действию, - напомнили в ведомстве.

Сигнал будет передаваться в промежутке времени с 13.15 до 14.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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