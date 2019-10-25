2019-10-25T09:05:06+03:00
Происшествия

В Смоленске задержали подозреваемую в краже курток из торгового центра

Установить личность женщины помогли камеры видеонаблюдения
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске задержали женщину, которая подозревается в краже курток из торгового центра. Незаметно от продавцов женщина взяла три вещи и не спеша вышла из магазина. О пропаже стало известно при пересчете товара.

По словам сотрудников, пресс-службы областного УМВД, личность подозреваемой удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения. Полицейские задержали 32-летнюю женщину. Оказалось, что ранее она была судима. На допросе задержанная сообщила, что украденный товар уже успела продать. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

Ранее из павильона, где торгуют разливным пивом, молодой человек украл кегу с напитком. Продавец пыталась остановить мужчину, но уговоры на него не подействовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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