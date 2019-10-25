СЕГОДНЯ 11:01 2019-10-25T11:01:06+03:00

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Смоленск, Москву и Санкт-Петербург свяжут дополнительные поезда, сообщает пресс-служба МЖД. Изменения в расписании произойдут на ноябрьские праздники. В частности, из Смоленска в Москву 3 ноября в 22:56 отправится поезд №206М, а 4 ноября – в 9:09 №224Х и в 22:56 №206М. В обратном направлении – 1 ноября в 19:12 поезд №223Х и 1, 4 и 5 ноября в 23:58 №205М.

Из Смоленска в Санкт-Петербург 1, 3 и 4 ноября в 16:05 отправится дополнительный поезд №229М, который проследует через Беларусь с остановкой в Витебске. В обратном направлении – 1, 2 и 5 ноября в 21:46 №229Ч.

Пассажиров просят перед поездкой ознакомиться с расписанием движения поездов.

Ранее из Смоленска пустили автобус в Германию. Первый маршрут отправился 24 октября. Транспорт следует по маршруту: Берлин, Магдебур, Брауншвайг, Ганновер, Бильфельд-Бракве, Дортмунд, Эссен, Дюсельдорф, Кельн, Монтабаур, Франкфуртам Майн, Манхайм.

ИСТОЧНИК KP.RU