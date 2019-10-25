СЕГОДНЯ 11:13 2019-10-25T11:13:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти усилят контроль над ремонтом дорог и скверов в Смоленске, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на совещание главы региона Алексея Островского с руководством областного центра. Глава региона недоволен, что на некоторых объектах можно встретить по одной работающей единице техники и несколько рабочих. С 2020 года ситуацию решено изменить, ведь частые совещания с обсуждением возникающих проблем, выезды на места ничего не меняют.

По словам заместителя главы города по городскому Хозяйству Анны Пархоменко, выход из ситуации следующий - с нового года будут заключаться контракты на осуществление строительного надзора со сторонними организациями.

- Это позволит нам увеличить количество специалистов, присутствующих на объектах и проводящих полноценный технадзор, - сообщила представитель администрации.

Напомним, ранее «КП» сообщала, что из трех скверов, ремонтируемых по федеральной программы, к сроку будут готовы два.

ИСТОЧНИК KP.RU