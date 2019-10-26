Камеры онлайн видеонаблюдения установят в Лопатинском саду Смоленска
Первая камера появится напротив памятника Отечественной войне 1812 года
ФОТО: паблик "Лопатинский сад" ВКонтакте.
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Камеры онлайн видеонаблюдения установят в Лопатинском саду Смоленска. К монтажу первой уже приступили: она займет место напротив памятника Отечественной войне 1812 года.
Камеры расположат на новых столбах, при этом все подведенные к ней провода будут находиться под землей.
- Всего на территории парка появится более 10 мест, где в режиме реального времени, можно будет знакомиться с парком, - сообщили сотрудники ЦПКиО.
Ранее в парке был найден уникальный камень с таинственной надписью. Планируется, что находку вернут на место, где она изначально находилась.
ИСТОЧНИК KP.RU