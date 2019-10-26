2019-10-26T08:56:37+03:00
Общество

Камеры онлайн видеонаблюдения установят в Лопатинском саду Смоленска

Первая камера появится напротив памятника Отечественной войне 1812 года
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: паблик "Лопатинский сад" ВКонтакте.ФОТО: паблик "Лопатинский сад" ВКонтакте.
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Камеры онлайн видеонаблюдения установят в Лопатинском саду Смоленска. К монтажу первой уже приступили: она займет место напротив памятника Отечественной войне 1812 года.

Камеры расположат на новых столбах, при этом все подведенные к ней провода будут находиться под землей.

- Всего на территории парка появится более 10 мест, где в режиме реального времени, можно будет знакомиться с парком, - сообщили сотрудники ЦПКиО.

Ранее в парке был найден уникальный камень с таинственной надписью. Планируется, что находку вернут на место, где она изначально находилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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