2019-10-27T16:16:01+03:00
Общество

Сезон навигации завершился в Смоленской области

За использование лодок грозит штраф
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Сезон навигации завершился в Смоленской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. За использование лодок грозит штраф.

Перед подъемом судна на берег специалисты рекомендуют снять с него все, что снимается. Лодку или катер лучше установить в спецпомещении на деревянные подкладки. Если такой возможности нет – сделать навес или накрыть брезентом. Легкие лодки следует ставить дном вверх. Металлические элементы очистить от грязи и покрыть специальным веществом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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