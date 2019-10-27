Сезон навигации завершился в Смоленской области
За использование лодок грозит штраф
ФОТО: pixabay.com.
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Сезон навигации завершился в Смоленской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. За использование лодок грозит штраф.
Перед подъемом судна на берег специалисты рекомендуют снять с него все, что снимается. Лодку или катер лучше установить в спецпомещении на деревянные подкладки. Если такой возможности нет – сделать навес или накрыть брезентом. Легкие лодки следует ставить дном вверх. Металлические элементы очистить от грязи и покрыть специальным веществом.
ИСТОЧНИК KP.RU