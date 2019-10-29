Продукция «Смолпродукта» появилась в отделениях Почты России
Продукция «Смолпродукта» появилась в отделениях Почты России, сообщает инвестпортал Смоленской области. Во всех 300 отделениях можно встретить бутилированную воду монастырщинского производителя.
Сообщается, что в ближайшее время ассортимент продукции будет пополнен. В настоящее время под брендом «Смолпродукт» объединены около 30 местных производителей. В линейке представлены более 250 наименований товара.
Портал отмечает, что местным производителям сложно попасть в крупные сети, а в сельских отделениях товары покупают активнее, чем в крупных городах. Поэтому продукция будет успешно доходить до потребителя, говорят в департаменте по инвестициям.
ИСТОЧНИК KP.RU