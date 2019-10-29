2019-10-29T15:16:26+03:00
Спорт

В Смоленске состоится международный турнир по каратэ

Соревнования пройдут на базе Дворца спорта «Юбилейный»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: smolensk.er.ru.Фото: smolensk.er.ru.
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2 ноября на Смоленщине пройдет одно из крупнейших мероприятий по единоборствам в Смоленской области – Кубок имени Героя Советского Союза, полковника КГБ, нашего земляка Григория Бояринова.

Григорий Иванович Бояринов родился 15 ноября 1922 года в деревне Сукромля Ершичского района Смоленской области. Он – участник Великой Отечественной войны, кандидат военных наук, начальник одного из самых секретных в свое время Курсов усовершенствования офицерского состава (КУОС), наставник участников операции «Шторм 333» - штурма дворца Амина в Кабуле.

27 декабря 1979 года, являясь одним из руководителей операции «Шторм 333», лично возглавил спецподразделения КГБ СССР «ЗЕНИТ» и «ГРОМ», проводившие операцию в Демократической Республике Афганистан. В ходе операции «Шторм-333» был смертельно ранен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1980 г. за мужество и героизм, проявленные при исполнении интернационального долга в Республике Афганистан, полковнику Григорию Ивановичу Бояринову присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Турнир уже стал традиционным и проводится при поддержке партии «Единая Россия». В этом году он пройдет в десятый раз и будет посвящен 40-летию подвига нашего земляка. Благодаря участию команд из Республики Беларусь соревнования имеют статус международных.

Турнир состоится 2 ноября во Дворце спорта «Юбилейный», по адресу: г. Смоленск, Черняховского, 29. Церемония торжественного открытия начнется в 13:00. На мероприятие приглашены почетные гости - сын Григория Бояринова, а также его сослуживцы и ветераны спецслужб КГБ и ФСБ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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