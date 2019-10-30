2019-10-30T06:59:33+03:00
Происшествия

В Смоленске объявлен розыск подозреваемого в тяжком преступлении

Полиция ищет 48-летнего Сергея Санькова
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: из архива отдела пропаганды областного УГИБДД.Фото: из архива отдела пропаганды областного УГИБДД.
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В Смоленске объявлен розыск 48-летнего Сергея Санькова, которого подозревают в тяжком преступлении. Мужчина худощавого телосложения, ростом 194 см, лысый, носит усы. Может быть одет в ветровку камуфляжного цвета, светлые брюки и высокие черные берцы. Среди особых примет - татуировки - на правой руке текст «ЛОРД», на груди - рисунок «Оскал зверя», на пальце - рисунок в виде перстня.

- Просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить в УУР УМВД России по Смоленской области, по телефонам - 77 34 55, 77 31 31, 8-999-159-01-42, 8-920-311-53-90, - обратились сотрудники регионального УМВД.

Фото: из архива УМВД России по Смоленской области.

Фото: из архива УМВД России по Смоленской области.

Ранее в Смоленске неизвестный водитель сбил 4-летнюю девочку. ДТП произошло около 14.30 20 октября на улице Маршала Жукова рядом с нерегулируемым пешеходным переходом. В настоящее время полицейские просят святителей аварии помочь установить все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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