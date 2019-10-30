СЕГОДНЯ 07:12 2019-10-30T07:12:47+03:00

Местами очень скользко, пишут водители в соцсетях

Изменить размер текста: A A

Смоленских автомобилистов предупреждают о гололеде на дорогах.

- Будьте предельно аккуратны, гололёд, местами очень скользко, - написали автомобилисты в соцсетях.

Смоляне отмечают, что в ряде районов области ночью 30 октября выпал снег, а в Духовщинском местные жители и вовсе наблюдали метель.

Синоптики отмечают, что в ближайшие дни столбик термометра установится на отрицательных температурах. В регионе будет преобладать северо-западный ветер с порывами более 10 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU