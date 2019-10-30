Смоленских автомобилистов предупреждают о гололеде на дорогах
Местами очень скользко, пишут водители в соцсетях
Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленских автомобилистов предупреждают о гололеде на дорогах.
- Будьте предельно аккуратны, гололёд, местами очень скользко, - написали автомобилисты в соцсетях.
Смоляне отмечают, что в ряде районов области ночью 30 октября выпал снег, а в Духовщинском местные жители и вовсе наблюдали метель.
Синоптики отмечают, что в ближайшие дни столбик термометра установится на отрицательных температурах. В регионе будет преобладать северо-западный ветер с порывами более 10 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU