2019-10-30T07:12:47+03:00
Общество

Смоленских автомобилистов предупреждают о гололеде на дорогах

Местами очень скользко, пишут водители в соцсетях
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: из архива издания.Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленских автомобилистов предупреждают о гололеде на дорогах.

- Будьте предельно аккуратны, гололёд, местами очень скользко, - написали автомобилисты в соцсетях.

Смоляне отмечают, что в ряде районов области ночью 30 октября выпал снег, а в Духовщинском местные жители и вовсе наблюдали метель.

Синоптики отмечают, что в ближайшие дни столбик термометра установится на отрицательных температурах. В регионе будет преобладать северо-западный ветер с порывами более 10 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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