2019-10-31T07:32:16+03:00
Происшествия

Нерадивый отец отработает долг по алиментам в школе под Смоленском

Мужчине придется убирать территорию и делать ремонт в учреждении
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: r67.fssprus.ru.Фото: r67.fssprus.ru.
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Нерадивый отец отработает алименты в школе под Смоленском, сообщает пресс-служба регионального управления УФССП. Мужчине придется убирать территорию и делать ремонт в учреждении 120 часов. Такое наказание жителю региона вынес суд за нерегулярную выплату алиментов своей 14-летней дочери.

Первое время мужчина шел на контакт с приставами и перечислял какие-то части долга, но потом поступления прекратились. Мужчина жаловался, что у него не постоянного заработка. Не подействовал на должника даже запрет на регдействия его автомобиля. В УФССП надеются, что трудотерапия подействует на нерадивого отца и начнет серьезнее относиться к своим обязанностям.

Ранее другой отец за долг перед детьми в 400 тыс. рублей получил наказание в виде 80 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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