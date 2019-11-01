Женщину-пешехода сбили под Смоленском
Авария произошла на нерегулируемом переходе
Фото: ВКонтакте.
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Под Смоленском сбили пешехода, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Авария произошла на пешеходном переходе около 19.25 31 октября в населенном пункте Новые Батеки.
Очевидцы сообщают, что женщина серьезно не пострадала. У пешехода ушибы и ссадины.
Ранее иномарка сбила ребенка на переходе в районе дома №100 на улице Попова. 12-летний мальчик с телесными повреждениями был доставлен в СОКБ. А на улице Соболева один из подростков нарочно бросился под колеса проезжавшей машины.
ИСТОЧНИК KP.RU