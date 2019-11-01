СЕГОДНЯ 08:04 2019-11-01T08:04:59+03:00

Комплекс позволит познакомиться с образом жизни и блюдами представителей различных национальных культур, проживающих в регионе

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В Смоленске планируют создать этногородок. В ближайшее время сотрудники администрации посетят другие регионы, которые имеют опыт их создания, с целью изучения практики. Такое поручение дал глава региона Алексей Островский на встрече с представителями Национального Конгресса Смоленской области.

- У каждого народа своя самобытная кухня, свои гастрономические традиции и это, безусловно, было бы очень здорово, - сказал губернатор, обсуждая вопрос создания комплекса.

Ранее власти обсуждали создание в Редовском парке «Аллеи памяти».

ИСТОЧНИК KP.RU