В Смоленске планируют создать этногородок
Комплекс позволит познакомиться с образом жизни и блюдами представителей различных национальных культур, проживающих в регионе
Фото: pixabay.com.
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В Смоленске планируют создать этногородок. В ближайшее время сотрудники администрации посетят другие регионы, которые имеют опыт их создания, с целью изучения практики. Такое поручение дал глава региона Алексей Островский на встрече с представителями Национального Конгресса Смоленской области.
- У каждого народа своя самобытная кухня, свои гастрономические традиции и это, безусловно, было бы очень здорово, - сказал губернатор, обсуждая вопрос создания комплекса.
Ранее власти обсуждали создание в Редовском парке «Аллеи памяти».
ИСТОЧНИК KP.RU