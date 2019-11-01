СЕГОДНЯ 17:18 2019-11-01T17:18:05+03:00

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Холодную воду отключат на нескольких улицах Смоленска, сообщает «Горводоканал». Отключения произойдут с 10.00 до 17.00 5 ноября по адресам: ул. Козлова д.3, 5, 6, ул. Коненкова д.8, ул. Б. Советская д.10/2, 12/1, 14 и в этот же интервал времени 6 ноября на ул. Ленина д.21 (д/с «Лучик»),23/8, 24, 25, 26, 28, 28а, 28б, 30, 32, 33, 34, 36, 38, ул. Реввоенсовета д.17, 19/31, 20, 22, 24/29, ул. Докучаева д.9.

Причина отключения – ремонтные работы.

О подвозе воды можно узнать по телефонам - 38-18-50, 70-50-61.

Ранее смолянам рассказали, как платить за отопление без комиссии. Поставщик поменял банк, через который раньше проходила оплата коммунальной услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU