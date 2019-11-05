Жители Смоленска хотят установить памятник Полкану

СЕГОДНЯ 07:00 2019-11-05T07:00:34+03:00

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Смоляне, расстроенные и разгневанные новостью о том, что неизвестные отравили самого известного в городе и всеми любимого бездомного пса Полкана, требуют найти и наказать виновных. А самому псу хотят установить памятник.

Напомним, в минувшие выходные любимца горожан кто-то отравил. Бездомный, но добродушный, спокойный и очень умный пес умирал в жутких мучениях, рассказали очевидцы в соцсетях.

Полкана обожали все, кто его хоть немного знал. Он в основном обитал в центре города - в районе башни Громовой и на улице Октябрьской революции. Кстати, прежнее руководство горадминистрации собаку никогда не прогоняло, Полкану даже установили будку. Несколько раз его пытались пристроить в семью, но пес отказывался.

Неравнодушные смоляне предложили увековечить память о Полкане и установить на аллее в районе Громовой башни памятник. Инициативные граждане уже готовят обращение в горадминистрацию и готовы, если будет разрешение, объявить сбор средств на установку.

ИСТОЧНИК KP.RU