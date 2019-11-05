2019-11-05T07:00:34+03:00
Общество

Жители Смоленска хотят установить памятник Полкану

Бездомного пса, любимца горожан неизвестные отравили
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Смоляне, расстроенные и разгневанные новостью о том, что неизвестные отравили самого известного в городе и всеми любимого бездомного пса Полкана, требуют найти и наказать виновных. А самому псу хотят установить памятник.

Напомним, в минувшие выходные любимца горожан кто-то отравил. Бездомный, но добродушный, спокойный и очень умный пес умирал в жутких мучениях, рассказали очевидцы в соцсетях.

Полкана обожали все, кто его хоть немного знал. Он в основном обитал в центре города - в районе башни Громовой и на улице Октябрьской революции. Кстати, прежнее руководство горадминистрации собаку никогда не прогоняло, Полкану даже установили будку. Несколько раз его пытались пристроить в семью, но пес отказывался.

Неравнодушные смоляне предложили увековечить память о Полкане и установить на аллее в районе Громовой башни памятник. Инициативные граждане уже готовят обращение в горадминистрацию и готовы, если будет разрешение, объявить сбор средств на установку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смоленским школьникам подарили поездку в Крым
Стекольный завод в Смоленской области наращивает объемы производства и экспорта
В Смоленске празднуют День народного единства
В Смоленске найден мертвым собака Полкан
Смоленскую крепостную стену сделают единым музейным комплексом
В Смоленске разработают программу модернизации здравоохранения
Добровольцы уехали на новые поиски смоленского подростка Влада Бахова
В Смоленске началось голосование по выбору сквера для благоустройства
Холодную воду отключат на нескольких улицах Смоленска
Смоленская таможня открыта для конструктивного диалога с бизнесом
Водитель легковушки погиб в страшном ДТП в Смоленске
Движение первого маршрута трамвая закроют на два дня в Смоленске
В Гагарине нашли и обезвредили 43 опасных предмета времён войны
У водителя и пассажира машины нашли наркотики в Смоленской области
В Смоленске планируют создать этногородок
«Аллею памяти» создадут в Реадовском парке Смоленска
В Смоленске оштрафовали мать за попытку проплатить экзамен сыну
Смоляне отметят День народного единства
Женщину-пешехода сбили под Смоленском