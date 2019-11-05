Стекольный завод в Смоленской области наращивает объемы производства и экспорта

СЕГОДНЯ 08:32 2019-11-05T08:33:06+03:00

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«Гласс Маркет» в 2019 году полностью выкупил имущественный комплекс стекольного завода «Ситалл» в Рославле, приостановившего свою деятельность из-за тяжелой экономической ситуации, и теперь наращивает объемы производства. На предприятии собираются строить третью стекловаренную печь и выпускать не 150 млн бутылок и флаконов, а 200 млн единиц стеклотары.

- Мы наладили взаимодействие и с предприятиями парфюмерно-косметической промышленности – крупными заказчиками выступают «Delta Parfum», «Позитив Парфюм». Кроме этого, мы ориентированы на экспорт и поставляем свои товары в Республику Беларусь, Армению, Молдову, Азербайджан и другие страны. В настоящее время в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» ведем переговоры с европейскими фирмами, в частности, польскими, литовскими, австрийскими о начале поставок стекольной продукции, - рассказал гендиректор АО «Гласс Маркет» Николай Савчин во время визита на предприятие губернатора области.

Глава региона Алексей Островский ознакомился с производственной деятельностью завода и условиями труда рабочих. ФОТО: admin-smolensk.ru

Сейчас на предприятии работают 700 человек. Их обеспечивают спецодеждой и средствами защиты, а также руководство ведет работу по повышению зарплаты и премиальных выплат.

-Я очень рад, что при активной поддержке Администрации Смоленской области, в рамках исполнения поручений, которые я давал своим подчиненным, нам совместно с Вами удалось сохранить столь значимое для Рославльского района и всего региона, в целом, предприятие. Рад, что благодаря совместным действиям получилось сохранить рабочие места. При этом вселяет оптимизм, что люди получают достойную зарплату и в перспективе Вы планируете еще больше расширить штат. Будем и дальше Вас поддерживать – оказывать содействие в выходе на новые рынки сбыта, в иных вопросах. Если нужно, обращайтесь, будем помогать так же, как и ранее. Спасибо за инвестиции в регион, - отметил Алексей Островский.

ИСТОЧНИК KP.RU