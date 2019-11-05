2019-11-05T11:24:01+03:00
Происшествия

В Гагаринском районе Смоленщины ищут пропавшего пенсионера

Пожилой мужчина отправился за берестой 2 ноября и до сих пор не вернулся
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: ориентировка ПСО "Сальвар"ФОТО: ориентировка ПСО "Сальвар"
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В Смоленской области пропал 86-летний житель деревни Тращеево Гагаринского района Иван Иванович Дымов, сообщает СПО "Сальвар". Пенсионер еще 2 ноября ушел за берестой в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.

Между тем, мужчина плохо слышит и может нуждаться в медицинской помощи.

Если вам что-либо известно о пропавшем, просьба сообщить по телефону «Сальвара» : 8 (4812) 63-63-33 или по телефону полиции 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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