В Смоленске 5-8 ноября на 12 улицах отключат горячую воду

СЕГОДНЯ 12:49 2019-11-05T14:49:44+03:00

В зоне отключения окажутся жилые дома, детские сады и школы

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Горячую воду в Смоленске 5-8 ноября планируют частично отключать на 12 улицах. Это связано с профилактическими работами, сообщает МУП "Смоленсктеплосеть".

В зоне отключения окажутся десятки жилых домов, а также школа № 30 и четыре детских сада:

«Бабочка»

«Солнышко»

«Антошка»

«Незабудка»

Полный список адресов в зоне отключения - здесь

ИСТОЧНИК KP.RU