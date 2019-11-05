2019-11-05T14:49:44+03:00
Недвижимость

В Смоленске 5-8 ноября на 12 улицах отключат горячую воду

В зоне отключения окажутся жилые дома, детские сады и школы
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Горячую воду в Смоленске 5-8 ноября планируют частично отключать на 12 улицах. Это связано с профилактическими работами, сообщает МУП "Смоленсктеплосеть".

В зоне отключения окажутся десятки жилых домов, а также школа № 30 и четыре детских сада:

«Бабочка»

«Солнышко»

«Антошка»

«Незабудка»

Полный список адресов в зоне отключения - здесь

ИСТОЧНИК KP.RU

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