В Смоленске 5-8 ноября на 12 улицах отключат горячую воду
В зоне отключения окажутся жилые дома, детские сады и школы
ФОТО: pixabay.com
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Горячую воду в Смоленске 5-8 ноября планируют частично отключать на 12 улицах. Это связано с профилактическими работами, сообщает МУП "Смоленсктеплосеть".
В зоне отключения окажутся десятки жилых домов, а также школа № 30 и четыре детских сада:
«Бабочка»
«Солнышко»
«Антошка»
«Незабудка»
Полный список адресов в зоне отключения - здесь
ИСТОЧНИК KP.RU