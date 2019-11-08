Неверов разберется с газификацией деревни Самуйлово в Смоленской области

СЕГОДНЯ 08:16 2019-11-08T08:16:41+03:00

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Заместитель председателя Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов взял под личный контроль проблему с газификацией деревни Самуйлово в Гагаринском районе. Местные жители пожаловались парламентарию на ситуацию во время личного приема граждан.

Как оказалось, жители готовы выделить личные средства для того, чтобы в домах появился газ. Более того, несколько лет назад они уже собирали часть суммы. Сегодня люди просят разобраться в вопросе: нет ни газа, ни собранных на него денег.

Сергей Неверов взял вопрос на личный контроль, направив официальные запросы, в том числе, в прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU