2019-11-08T08:16:41+03:00
Общество

Неверов разберется с газификацией деревни Самуйлово в Смоленской области

Парламентарию пожаловались местные жители
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: smolensk.er.ruФОТО: smolensk.er.ru
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Заместитель председателя Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов взял под личный контроль проблему с газификацией деревни Самуйлово в Гагаринском районе. Местные жители пожаловались парламентарию на ситуацию во время личного приема граждан.

Как оказалось, жители готовы выделить личные средства для того, чтобы в домах появился газ. Более того, несколько лет назад они уже собирали часть суммы. Сегодня люди просят разобраться в вопросе: нет ни газа, ни собранных на него денег.

Сергей Неверов взял вопрос на личный контроль, направив официальные запросы, в том числе, в прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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