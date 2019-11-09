В Дорогобуже благоустраивают территорию ипподрома

СЕГОДНЯ 08:44 2019-11-09T08:45:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Дорогобуже отремонтировали аварийную крышу местного ипподрома, где уже 28 лет располагается отделение конного спорта детско-юношеской спортивной школы. Сделать это удалось благодаря совместным усилиям регионального отделения «Единой России», ПАО «Дорогобуж» и волонтеров.

«Когда мы перебазировались в это здание, оно уже находилось не в самом лучшем состоянии. За все это время незначительный ремонт здесь делался лишь дважды. Мы обращались ко многим, просили оказать хотя бы малую помощь в благоустройстве. «Единая Россия» в лице Секретаря регионального отделения Игоря Ляхова и ПАО «Дорогобуж» откликнулись на нашу просьбу. За короткий срок бригада рабочих качественно отремонтировала крышу. Теперь наши лошади будут жить в комфортных условиях», - отметила старший тренер отделения конного спорта детско-юношеской спортивной школы Марем Токаева.

Сейчас на территории ипподрома продолжается благоустройство, участие в наведении порядка принимают и юные спортсмены с родителями.

ФОТО:smolensk.er.ru

«Все делается благодаря усилиям партийного актива. Важно, что работы, которые мы осуществляем, проходят за счет личных средств депутатов и регионального исполнительного комитета Партии. Ни одного бюджетного рубля потрачено не было! Это позволило сохранить денежные средства, которые можно будет направить на нужды смолян», - подчеркнул руководитель регионального исполкома «Единой России» Андрей Ширяев.

Среди тех, кто оказывает помощь в проведении ремонта и депутат облдумы от «Единой России» Игорь Гулицкий. Ремонтные работы на ипподроме будут продолжаться. Еще предстоит заменить ворота при въезде на территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU