Житель Починковского района погиб при пожаре в собственном доме

СЕГОДНЯ 09:48 2019-11-11T09:48:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В деревне Якимовичи Починковского района сгорел жилой дом. В пожаре погиб 45-летний мужчина, сообщает ГУ МЧС по Смоленской области.

- Тело погибшего обнаружили в результате проливки и разбора сгоревших конструкций. Работу пожарных осложнял тот факт, что ближайший водоисточник для организации подвоза воды находился в полутора километрах от места происшествия. Одна из рассматриваемых версий пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU