Житель Починковского района погиб при пожаре в собственном доме
Вероятной причиной трагедии могла стать неосторожность при курении
ФОТО:pixabay.com
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В деревне Якимовичи Починковского района сгорел жилой дом. В пожаре погиб 45-летний мужчина, сообщает ГУ МЧС по Смоленской области.
- Тело погибшего обнаружили в результате проливки и разбора сгоревших конструкций. Работу пожарных осложнял тот факт, что ближайший водоисточник для организации подвоза воды находился в полутора километрах от места происшествия. Одна из рассматриваемых версий пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.
ИСТОЧНИК KP.RU