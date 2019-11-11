2019-11-11T09:48:56+03:00
Происшествия

Житель Починковского района погиб при пожаре в собственном доме

Вероятной причиной трагедии могла стать неосторожность при курении
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО:pixabay.comФОТО:pixabay.com
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В деревне Якимовичи Починковского района сгорел жилой дом. В пожаре погиб 45-летний мужчина, сообщает ГУ МЧС по Смоленской области.

- Тело погибшего обнаружили в результате проливки и разбора сгоревших конструкций. Работу пожарных осложнял тот факт, что ближайший водоисточник для организации подвоза воды находился в полутора километрах от места происшествия. Одна из рассматриваемых версий пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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