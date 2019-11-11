В Смоленской области ищут свидетелей ДТП микроавтобуса с грейдером

СЕГОДНЯ 12:38 2019-11-11T12:38:22+03:00

В аварии один человек погиб, еще один получил тяжкие травмы

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В Смоленской области ищут свидетелей смертельного ДТП на трассе М1 в Сафоновском районе: в столкновении микроавтобуса с грейдером одна пассажирка погибла, еще один пассажир получил тяжелые травмы.

Напомним, ДТП произошло 21 октября 2019 года около 15:15 минут на 307-м км. 34-летний водитель автомобиля FORD TRANSIT (регзнак 7139 КХ-5), двигаясь со стороны в направлении Москвы, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автогрейдера и врезался в него.

Если вам что-либо известно о данном ДТП, просьба сообщить по телефонам: 8 (4812) 77-46-13, 8-919-048-80-11.

ИСТОЧНИК KP.RU