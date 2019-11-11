Проблему с освещением дороги в Новосельцах обещают решить в ближайшее время

СЕГОДНЯ 19:27 2019-11-11T19:27:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Наладить освещение новой дороги в Новосельцах обещают в ближайшее время. На требование губернатора пояснить причину отсутствия света, глава города пояснил, что когда возводился новый микрорайон, никто не задумывался о создании подъездных дорог, строительстве социальных объектов, поэтому при проектировании этой дороги возникли некоторые технические трудности.

- Дорога уже введена в эксплуатацию, а освещение отсутствует. Так быть не должно. Нужно все делать в установленные сроки, организовывая работу таким образом, чтобы к моменту фактического выполнения дорожных работ параллельно работало и освещение. И я требую, чтобы в будущем при строительстве и реконструкции дорог подобных вопросов у нас не возникало. Уверен, что и глава города со мной солидарен, - отметил губернатор.

Анна Пархоменко, заместитель главы города по городскому хозяйствуд обавила, что подрядчик уже подал заявку на подключение к электросетям. В ближайшее время все будет улажено.

ИСТОЧНИК KP.RU