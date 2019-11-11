2019-11-11T20:19:50+03:00
Происшествия

Житель Казани "развел " смолян на деньги

В числе потерпевших пять человек
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Смоленская полиция вычислила мошенника, обманувшего пятерых смолян. "Развести" доверчивых горожан, не выходя из дома, удалось жителю Казани.

Как сообщает региональное УМВД, подозреваемому 26 лет. Он размещал в сети объявления о сдаче квартиры и просил перевести ему предоплату, после чего якобы собирался передать квартирантам ключи. Деньги люди переводили, а ключей так и не дождались.

" На данный момент установлена причастность жителя Казани к пяти фактам мошеннических действий в отношении жителей Смоленской области. Все они откликнулись на объявления о сдаче квартиры в Смоленске в аренду, перечисляли предоплату в размере от 3 до 5 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба ведомства.

Подозреваемого задержали в Чебоксарах за совершение аналогичных преступлений. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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