Житель Казани "развел " смолян на деньги
Смоленская полиция вычислила мошенника, обманувшего пятерых смолян. "Развести" доверчивых горожан, не выходя из дома, удалось жителю Казани.
Как сообщает региональное УМВД, подозреваемому 26 лет. Он размещал в сети объявления о сдаче квартиры и просил перевести ему предоплату, после чего якобы собирался передать квартирантам ключи. Деньги люди переводили, а ключей так и не дождались.
" На данный момент установлена причастность жителя Казани к пяти фактам мошеннических действий в отношении жителей Смоленской области. Все они откликнулись на объявления о сдаче квартиры в Смоленске в аренду, перечисляли предоплату в размере от 3 до 5 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба ведомства.
Подозреваемого задержали в Чебоксарах за совершение аналогичных преступлений. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU