Два узбека и белорус пытались подкупить смоленского автоинспектора
Возбуждено уголовное дело
ФОТО:pixabay.com
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В Смоленской области два узбека и белорус задержаны за дачу взятку полицейскому. Иностранцы пытались подкупить инспектора ДПС, сообщает региональное УМВД.
Инцидент произошел вечером 10 ноября на трассе Москва-Минск недалеко от деревни Ольша Смоленского района. Автоинспектор хотел доставить мужчин в отделение полиции, чтобы выяснить, законно ли они находятся на территории РФ, а те пытались дать ему взятку 3500 рублей и 100 долларов США.
Задержанным от 26 до 35 лети. В отношении них возбуждено уголовное дело.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU