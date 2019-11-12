2019-11-12T13:54:52+03:00
Происшествия

Два узбека и белорус пытались подкупить смоленского автоинспектора

Возбуждено уголовное дело
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО:pixabay.comФОТО:pixabay.com
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В Смоленской области два узбека и белорус задержаны за дачу взятку полицейскому. Иностранцы пытались подкупить инспектора ДПС, сообщает региональное УМВД.

Инцидент произошел вечером 10 ноября на трассе Москва-Минск недалеко от деревни Ольша Смоленского района. Автоинспектор хотел доставить мужчин в отделение полиции, чтобы выяснить, законно ли они находятся на территории РФ, а те пытались дать ему взятку 3500 рублей и 100 долларов США.

Задержанным от 26 до 35 лети. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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