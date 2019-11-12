В Смоленской области ищут хулиганов, обстрелявших лошадей конного клуба

12 Нояб. 21:43 2019-11-12T21:43:10+03:00

По факту жестокого обращения с животными возбудили уголовное дело

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Поиски хулиганов, поиздевавшихся над лошадьми и обстрелявших лошадей ярцевского конного клуба на пастбище, вышли на новый уровень. Теперь поиском подозреваемых займется полиция - возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными".

Напомним, об инцидент произошел 28 сентября на поле в районе деревни Бочарники. Серьезно пострадали четыре лошади.

ИСТОЧНИК KP.RU