2019-11-12T21:43:10+03:00
Общество

В Смоленской области ищут хулиганов, обстрелявших лошадей конного клуба

По факту жестокого обращения с животными возбудили уголовное дело
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: КСК «Серпантин»ФОТО: КСК «Серпантин»
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Поиски хулиганов, поиздевавшихся над лошадьми и обстрелявших лошадей ярцевского конного клуба на пастбище, вышли на новый уровень. Теперь поиском подозреваемых займется полиция - возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными".

Напомним, об инцидент произошел 28 сентября на поле в районе деревни Бочарники. Серьезно пострадали четыре лошади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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