В Смоленской области ищут хулиганов, обстрелявших лошадей конного клуба
По факту жестокого обращения с животными возбудили уголовное дело
ФОТО: КСК «Серпантин»
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Поиски хулиганов, поиздевавшихся над лошадьми и обстрелявших лошадей ярцевского конного клуба на пастбище, вышли на новый уровень. Теперь поиском подозреваемых займется полиция - возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными".
Напомним, об инцидент произошел 28 сентября на поле в районе деревни Бочарники. Серьезно пострадали четыре лошади.
ИСТОЧНИК KP.RU