СЕГОДНЯ 06:52 2019-11-13T06:52:30+03:00

В Смоленске продолжается голосование за скверы для благоустройства. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

После выявления лидеров голосования по каждому из районов начнется общественное обсуждение и разработка дизайн-концепций благоустройства.

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В Смоленске продолжается голосование за скверы, которые будут благоустроены в рамках нацпроекта в 2020 году. Свое мнение высказали более 7 тысяч человек.

Напомним, смолянам предстоит выбрать три территории – по одной в каждом районе города, которые будут отремонтированы в рамках программы «Формирование современной городской среды».. В настоящее время лидирует Массовое поле, сквер за кинотеатром «Октябрь» и участок набережной у кафе «Хуторок».

Отдать свой голос за территорию можно на сайте администрации города Смоленска, в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ИСТОЧНИК KP.RU