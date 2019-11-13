2019-11-13T06:52:30+03:00
Общество

В Смоленске продолжается голосование за скверы для благоустройства

После выявления лидеров голосования по каждому из районов начнется общественное обсуждение и разработка дизайн-концепций благоустройства.
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске продолжается голосование за скверы для благоустройства.В Смоленске продолжается голосование за скверы для благоустройства.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске продолжается голосование за скверы, которые будут благоустроены в рамках нацпроекта в 2020 году. Свое мнение высказали более 7 тысяч человек.

Напомним, смолянам предстоит выбрать три территории – по одной в каждом районе города, которые будут отремонтированы в рамках программы «Формирование современной городской среды».. В настоящее время лидирует Массовое поле, сквер за кинотеатром «Октябрь» и участок набережной у кафе «Хуторок».

Отдать свой голос за территорию можно на сайте администрации города Смоленска, в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ИСТОЧНИК KP.RU

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