На Смоленщине директор предприятия задолжал почти 5 млн за тепло

СЕГОДНЯ 08:59 2019-11-13T08:59:34+03:00

Унитарное предприятие являлось подрядной организацией и осуществляло деятельность по поставке теплоснабжения на территории Дорогобужского района

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В Смоленской области директор предприятия задолжал более 4,8 млн рублей по договору поставки теплоэнергии. Унитарное предприятие являлось подрядной организацией и осуществляло деятельность по поставке теплоснабжения на территории Дорогобужского района.

В региональном УФССП рассказали, что предприниматель не являлся к приставам и избегал встречи с ним, а на требования добровольно погасить задолженность не реагировал.

Сдвинуть дело с мертвой точки удалось после частичного списания долга со счета должника, а также ареста техники предприятия и транспорта.

- После этих мер должник ежемесячно перечислял на депозитный счет по 150 тысяч рублей в счет оплаты долга. Дело закончено исполнением, - сообщили приставы.

ИСТОЧНИК KP.RU