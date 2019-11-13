В Смоленской области в пожарах погибли 58 человек

13 Нояб. 13:32 2019-11-13T13:32:44+03:00

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В Смоленской области за 10 месяцев 2019 года в пожарах погибли 58 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Еще 62 жителя региона получили травмы различной тяжести.

По словам пожарных, на Смоленщине зарегистрировано 4230 пожаров, из них 733 в областном центре. Чаще всего горели жилые дома и различные строения во дворах домов, на третьем месте – транспорт.

- Наибольшее число пожаров произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - отметили в МЧС.

Прямой ущерб от пожаров составил более 30 млн рублей. Пожарным удалось спасти ценные вещи на сумму более 65 млн рублей.

Ранее «КП» писала о трагедии, которая унесла жизнь главы Холм-Жирковского района Олега Макарова. Олег Петрович спас из огня двух школьниц — и погиб сам. Страшное ЧП произошло 8 ноября в десятом часу вечера. Вспыхнул двухквартирный дом, который находился через дорогу от дома Олега Макарова. Глава района бросился на помощь, помог главе семейства вытащить из дома жену и двух дочерей — но сам надышался угарным газом.

ИСТОЧНИК KP.RU