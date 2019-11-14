Следователи возбудили уголовное дело за ремонт парка в Дорогобуже

14 Нояб. 10:26 2019-11-14T10:30:14+03:00

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Смоленские следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества и превышения должностных полномочий при исполнении контракта по благоустройству парка отдыха и развлечений «Становище Бужа», сообщил официальный представитель прокуратуры Александр Боровиков.

Проверка показала, что ряд работ на объекте подрядчиком не выполнены. В частности, оборудование в виде светильников и кронштейнов на месте строительства объекта отсутствует, освещение не подведено и не подключено. В связи с чем подрядчику излишне оплачено свыше 430 тысяч рублей, чем причинен ущерб бюджету МО «Дорогобужский район».

В деле фигурируют два человека – гендиректору ООО «ВЫСОТА 67», ответственного за работы, вменяют мошенничество, а замглавы муниципального образования проходит по статье превышение полномочий.

А это же время в столице региона завершается благоустройство сквера у самолета-памятника на улице Багратиона. Не смотря на погоду, территорию обещают закончить до конца недели, т.е. к 17 ноября.

Напомним, работы ведет ООО «АГРОЖИЛСТРОЙ». Подрядчик обещает не спиливать деревья, а даже наоборот - провести дополнительное озеленение.

ИСТОЧНИК KP.RU