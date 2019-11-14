Смоленских предпринимателей предупреждают об изменении бухотчетности
Смоленских предпринимателей предупреждают об изменении бухгалтерской отчетности, которые произойдут с 1 января 2020 года.
В пресс-службе регионального ведомства обращают внимание, что в связи с изменениями в ФЗ «О бухгалтерском учете», отменена необходимость представлять отчетность в Росстат.
- Вся годовая бухгалтерская отчетность представляется в налоговые органы только в виде электронного документа через операторов электронного документооборота. Перечень операторов электронного документооборота размещен на информационных стендах налоговых инспекций, - сообщили в УФНС.
Представители малого бизнеса с численностью сотрудников до 100 человек и доходом не более 800 млн рублей в 2020 году могут предоставить документы еще на бумаге, но с 2021-го их также переведут на «цифру».
ИСТОЧНИК KP.RU