2019-11-14T13:20:24+03:00
Общество

Смоленских предпринимателей предупреждают об изменении бухотчетности

Документы в налоговую придется подавать только в электронном виде
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: УФНС по Смоленской области.Фото: УФНС по Смоленской области.
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Смоленских предпринимателей предупреждают об изменении бухгалтерской отчетности, которые произойдут с 1 января 2020 года.

В пресс-службе регионального ведомства обращают внимание, что в связи с изменениями в ФЗ «О бухгалтерском учете», отменена необходимость представлять отчетность в Росстат.

- Вся годовая бухгалтерская отчетность представляется в налоговые органы только в виде электронного документа через операторов электронного документооборота. Перечень операторов электронного документооборота размещен на информационных стендах налоговых инспекций, - сообщили в УФНС.

Представители малого бизнеса с численностью сотрудников до 100 человек и доходом не более 800 млн рублей в 2020 году могут предоставить документы еще на бумаге, но с 2021-го их также переведут на «цифру».

ИСТОЧНИК KP.RU

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