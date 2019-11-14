14 Нояб. 17:02 2019-11-14T17:03:49+03:00

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В Смоленской области модернизируют молочный цех «Агрофирмы Катынь», сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на подписанное накануне соглашение губернатора Алексея Островского и генерального директора торгового дома Алины Аксеновой. Договорённости были достигнуты на V Смоленском региональном социально-экономическом форуме «Территория развития» имени Ивана Клименко.

Инвестпроект предполагает перевооружение молочного цеха, реконструкцию его производственных и санитарно-бытовых помещений с целью наращивания объемов переработки сырого молока до 30 тонн в сутки. Помимо этого, инвестор планирует построить распределительный центр, включающий в себя производственные и санитарно-бытовые помещения для хранения продукции, а также приобрести холодильные камеры.

Реализовать проект планируют до конца 2024 года. Сумма вложенных инвестиций составит 50 млн рублей. Социальный эффект выразится в создании 30 новых рабочих мест.

Ранее стало известно о строительстве новой молочной фермы в Гагаринском районе. Новые мощности также позволят увеличить надои и, следовательно, производить больше молочных продуктов.

- Планируется, что к 2021 году общее поголовье КРС составит 300 голов, а производство молочной продукции достигнет цифры в 1,9 тысяч тонн в год, - сообщили в администрации.

Ранее власти обсуждали вопрос нехватки сырья для строящегося комбината «Роса». Для решения этого вопроса в 2020 году будут пересмотрены меры поддержки производителей.

ИСТОЧНИК KP.RU