2019-11-15T08:20:56+03:00
Общество

Под Смоленском построят новый дилерский центр LADA

Соглашение подписал губернатор Алексей Островский и учредитель группы компаний «Премьер Авто» Геннадий Минченков
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: premier-auto.lada.ru.Фото: premier-auto.lada.ru.
Изменить размер текста:

В Вяземской районе построят новый дилерский центр LADA. Он станет третьим по счету в регионе. Соответствующее соглашение подписал губернатор Алексей Островский и учредитель группы компаний «Премьер Авто» Геннадий Минченков.

Также, как сообщает пресс-служба обладминистрации, в регионе будет реализован еще один проект – центр компании на Шевченко ждет реконструкция. Открыть обновленное представительство планируют в первом квартиле 2020 года.

Ранее стало известно о модернизации молочного цеха «Агрофирмы Катынь» и строительстве новой молочной фермы в Гагаринском районе

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24