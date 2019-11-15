Под Смоленском построят новый дилерский центр LADA

15 Нояб. 08:20 2019-11-15T08:20:56+03:00

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В Вяземской районе построят новый дилерский центр LADA. Он станет третьим по счету в регионе. Соответствующее соглашение подписал губернатор Алексей Островский и учредитель группы компаний «Премьер Авто» Геннадий Минченков.

Также, как сообщает пресс-служба обладминистрации, в регионе будет реализован еще один проект – центр компании на Шевченко ждет реконструкция. Открыть обновленное представительство планируют в первом квартиле 2020 года.

Ранее стало известно о модернизации молочного цеха «Агрофирмы Катынь» и строительстве новой молочной фермы в Гагаринском районе

ИСТОЧНИК KP.RU