Вдоль дороги на улице Урицкого в Смоленске установили ограждение
Металлический забор появился для безопасности пешеходов
Фото: администрация Смоленска.
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Вдоль дороги на улице Урицкого в Смоленске установили ограждение. Металлический забор появился на спуске от костела до пересечения с улицей Тенишевой. Ограждение установлено для безопасности пешеходов.
Ранее похожие конструкции появились на проспекте Гагарина. Горожане высказались в соцсетях, что поддерживают установку ограждений вдоль дорог, но обратили внимание, что в некоторых местах вместо металлических конструкций красивее смотрелась бы живая изгородь.
ИСТОЧНИК KP.RU