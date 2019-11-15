В Смоленске ДТП с трамваем парализовало движение на улице Николаева

15 Нояб. 09:06 2019-11-15T09:06:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске ДТП с трамваем парализовало движение на лице Николаева. Авария произошла утром 15 ноября на остановке у магазина «Кругозор».

По словам очевидцев, автомобиль получил серьезные повреждения. О пострадавших пассажирах не сообщается. В настоящее время электротранспорт стоит в направлении улицы Багратиона.

Пользователи соцсетей в очередной раз обращают внимание властей, что на улице необходимо установить ограждения для трамваев, ведь аварии на дороге – здесь частое явление.

ИСТОЧНИК KP.RU