2019-11-15T09:06:59+03:00
Происшествия

В Смоленске ДТП с трамваем парализовало движение на улице Николаева

Электротранспорт встал в направлении улицы Багратиона
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: "Смоленский транспорт" ВКонтакте.Фото: "Смоленский транспорт" ВКонтакте.
Изменить размер текста:

В Смоленске ДТП с трамваем парализовало движение на лице Николаева. Авария произошла утром 15 ноября на остановке у магазина «Кругозор».

По словам очевидцев, автомобиль получил серьезные повреждения. О пострадавших пассажирах не сообщается. В настоящее время электротранспорт стоит в направлении улицы Багратиона.

Пользователи соцсетей в очередной раз обращают внимание властей, что на улице необходимо установить ограждения для трамваев, ведь аварии на дороге – здесь частое явление.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24