В Смоленске ДТП с трамваем парализовало движение на улице Николаева
Электротранспорт встал в направлении улицы Багратиона
Фото: "Смоленский транспорт" ВКонтакте.
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В Смоленске ДТП с трамваем парализовало движение на лице Николаева. Авария произошла утром 15 ноября на остановке у магазина «Кругозор».
По словам очевидцев, автомобиль получил серьезные повреждения. О пострадавших пассажирах не сообщается. В настоящее время электротранспорт стоит в направлении улицы Багратиона.
Пользователи соцсетей в очередной раз обращают внимание властей, что на улице необходимо установить ограждения для трамваев, ведь аварии на дороге – здесь частое явление.
ИСТОЧНИК KP.RU