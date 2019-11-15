Зрители снова нашли клопов в кинотеатре Смоленска
Пользователи соцсетей обнаружили насекомое во время просмотра фильма
Фото: pixabay.com.
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Зрители снова нашли клопов в кинотеатре Смоленска. В соцсетях опубликовано видео, как насекомое выползает из подшивки кресла. Пользователи соцсетей обнаружили насекомое во время просмотра фильма.
Фото: ВКонтакте.
Отметим, что это не первый случай, когда смоляне обнаруживают клопов в зрительном зале. Первый инцидент произошел в октябре 2019 года.
- Вопрос, а почему кинотеатр до сих пор работает, раз такое дело? Там на неделю дезинфекции нужно, плюс кресла эти считай выкинуть, - задаются вопросом возмущенные местные жители.
ИСТОЧНИК KP.RU