15 Нояб. 09:35 2019-11-15T09:36:23+03:00

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Зрители снова нашли клопов в кинотеатре Смоленска. В соцсетях опубликовано видео, как насекомое выползает из подшивки кресла. Пользователи соцсетей обнаружили насекомое во время просмотра фильма.

Фото: ВКонтакте.

Отметим, что это не первый случай, когда смоляне обнаруживают клопов в зрительном зале. Первый инцидент произошел в октябре 2019 года.

- Вопрос, а почему кинотеатр до сих пор работает, раз такое дело? Там на неделю дезинфекции нужно, плюс кресла эти считай выкинуть, - задаются вопросом возмущенные местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU