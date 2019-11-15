В Смоленске в торговом центре украли вещи из камеры хранения
В Смоленске в торговом центре украли вещи из камеры хранения. Об инциденте сообщили сотрудники пресс-службы регионального УМВД. Инцидент произошел накануне.
В ведомстве отметили, что один из посетителей по правилам оставил вещи в кабинке магазина и отправился за покупками, а когда вернулся их там не было.
Подозреваемого в краже удалось задержать благодаря камерам видеонаблюдения и показаниям свидетелей. Им оказался 28-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Смоленске насмерть сбили пешехода. 25-летний водитель «Хундай» ехал со стороны ул. 12 лет Октября в сторону ул. Верхне-Профинтерновская в крайнем левом ряду, а женщина стояла на левой полосе проезжей части попутного направления.
ИСТОЧНИК KP.RU