15 Нояб. 14:09 2019-11-15T14:09:35+03:00

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В Смоленске в торговом центре украли вещи из камеры хранения. Об инциденте сообщили сотрудники пресс-службы регионального УМВД. Инцидент произошел накануне.

В ведомстве отметили, что один из посетителей по правилам оставил вещи в кабинке магазина и отправился за покупками, а когда вернулся их там не было.

Подозреваемого в краже удалось задержать благодаря камерам видеонаблюдения и показаниям свидетелей. Им оказался 28-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Смоленске насмерть сбили пешехода. 25-летний водитель «Хундай» ехал со стороны ул. 12 лет Октября в сторону ул. Верхне-Профинтерновская в крайнем левом ряду, а женщина стояла на левой полосе проезжей части попутного направления.

ИСТОЧНИК KP.RU