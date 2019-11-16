16 Нояб. 08:43 2019-11-16T08:43:49+03:00

Территории не состоят на балансовом учете администраций сел и не являются их собственностью

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В Смоленске нашли шесть незаконных кладбищ. Обнаружить никому не принадлежащие территории удалось после проверки прокуратуры.

По словам официального представителя ведомства Александра Боровикова, кладбища не состоят на балансовом учете администраций сел и не являются их собственностью. В свою очередь, власти не следят за порядком на них и не вправе оказывать услуг по погребению.

В настоящее время шесть исковых заявлений направлены в суд и находятся в стадии рассмотрения.

Ранее средневековое кладбище нашли археологи у крепостной стены в Смоленске. Захоронение может относиться к XIII-XVI векам. Захоронение весьма обширное, протяженностью около 300 метров, растянулось оно от Веселухи до башни Позднякова. Раньше о погребении здесь людей никто не знал.

ИСТОЧНИК KP.RU