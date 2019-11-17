СЕГОДНЯ 10:57 2019-11-17T10:57:00+03:00

На улице Шевченко в Смоленске продолжается ремонт трамвайных путей.

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На улице Шевченко в Смоленске продолжается ремонт трамвайных путей, сообщает паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте. Накануне рабочие приступили к укладке шпал.

Сообщается, что при ремонте путей используется такая же технология, что и на Трамвайном проезде.

Напомним, отремонтировать трамвайные пути на улице Шевченко поручил глава региона Алексей Островский во время рабочей поездки по городу. Сообщалось, что трамвайным участком от Шевченко до Попова не занимались около 40 лет.

Решено до конца года заменить 900 метров наиболее худшей части пути, а в следующем закончить улицу до конца.

ИСТОЧНИК KP.RU