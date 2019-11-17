СЕГОДНЯ 11:33 2019-11-17T11:33:00+03:00

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Мошенники украли у смолянина 90 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Деньги были списаны с карты, которую мужчина ранее потерял. Получить доступ к накоплениям преступнику не составило труда: на пластике был указан пин-код, которым тот и воспользовался.

Полицейские проводят проверку и пытаются выйти на след преступника.

Правоохранители просят смолян не хранить пин-код от карты вместе с самим пластиком; не указывать пин-код на самой карте; не сообщать третьим лицам его и CVV2-код карты (цифры с обратной стороны), а также срок её действия и персональные данные владельца.

Ранее в Смоленске мошенники украли у молодого парня 240 тыс. рублей. Житель столицы региона попал на удочку неизвестных и перевел накопления на электронный кошелек, следуя инструкции по защите от несанкционированного списания. После совершения операции аферисты перестали выходить на связь с 27-летним обладателем счета.

ИСТОЧНИК KP.RU