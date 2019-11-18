В Смоленской области вандалы разгромили кладбище

СЕГОДНЯ 08:24 2019-11-18T08:24:53+03:00

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В Доробуже вандалы разгромили кладбище: разрушено несколько памятников, подняты гробницы. Фотографии с места происшествия опубликовал паблик «Подслушано в Дорогобуже | ВерхнеднепровскОМ» ВКонтакте.

Местные жители сообщают, что надгробия рушат не впервые.

- В милицию звонили не раз, толку ноль, - пишут пользователи соцсети.

Ранее «КП» сообщала, что вандалы разломали живую изгородь на улице Ломоносова в Смоленске. Местные жители пытаются вернуть привычную тропинку, ведущую к скверу. А еще кто-то выкопал несколько недавно высаженных кустов и оставил их на зеленой зоне.

ИСТОЧНИК KP.RU