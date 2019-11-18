В Смоленской области вандалы разгромили кладбище
В Доробуже вандалы разгромили кладбище: разрушено несколько памятников, подняты гробницы. Фотографии с места происшествия опубликовал паблик «Подслушано в Дорогобуже | ВерхнеднепровскОМ» ВКонтакте.
Местные жители сообщают, что надгробия рушат не впервые.
- В милицию звонили не раз, толку ноль, - пишут пользователи соцсети.
Ранее «КП» сообщала, что вандалы разломали живую изгородь на улице Ломоносова в Смоленске. Местные жители пытаются вернуть привычную тропинку, ведущую к скверу. А еще кто-то выкопал несколько недавно высаженных кустов и оставил их на зеленой зоне.
ИСТОЧНИК KP.RU